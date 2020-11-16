Как укрепить бизнес в сложный период расскажет эксперт от УРАЛСИБА

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Суперактуальный онлайн-мастер-класс от Университета бизнеса УРАЛСИБ на тему «Точные действия бизнеса в период нестабильности» пройдет 25 ноября в 12 часов по московскому времени.

Принять участие в нем могут все желающие совершенно бесплатно. Для этого необходимо пройти электронную регистрацию на сайте. После этого участник получит на e-mail ссылку на трансляцию. В прямом эфире слушатели получат необходимые знания, необходимые для старта и развития бизнеса, разберут актуальные кейсы и получат, ответы на свои вопросы.

Вебинар проведет Владимир Ефремов – эксперт по точным действиям в продажах и развитии бизнеса.

- На мастер-классе обсудим простую технологию, которая позволит рассмотреть свой бизнес через призму причинно-следственных связей, увидеть ключевые элементы, действительно влияющие в моменте на прибыль, и разберем, что конкретно необходимо сделать, чтобы увеличить свою прибыль, - сообщает эксперт.

Посмотреть записи других вебинаров обучающего проекта можно в любое время в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 527 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»