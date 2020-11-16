Ставрополец напал на двух полицейских в Москве

Против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

Инцидент произошел в Москве, на улице Толбухина. Там, около одного из домов, гость столицы напал на двух полицейских. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

После этого, молодой человек ударил второго полицейского головой по лицу. Подозреваемым оказался 24-летний уроженец Ставрополья.

Против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в одном из магазинов Ставрополя неизвестная девушка устроила дебош из-за пива. Подробности рассказывают очевидцы событий.

Покупательница не нашла на прилавке свое любимое пиво. Это расстроило девушку, и она попросила поискать бутылочку на складе.

Но и там не оказалось продукции. Тогда недовольная покупательница пообещала разбить витрину с нелюбимым алкоголем.

Мы в социальных сетях: Instagram: https://www.instagram.com/kpstav/ ВКонтакте: https://vk.com/kpstav Одноклассники: https://ok.ru/stavkp Facebook: https://www.facebook.com/kpstav