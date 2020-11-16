В Карачаево-Черкесии из-за коронавируса часть школьников переводят на дистанционное обучение

Часть школьников снова переводят на дистанционное обучение. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Глава КЧР Рашид Темрезов издал указ, по которому в республике должны быть приняты дополнительные меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В частности, с 16 ноября с 23.00 до 6.00 приостанавливается оказание услуг общепита (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос, доставки заказов), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах.

Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с посещением гражданами их зданий, строений, сооружений, помещений, необходимо обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой, в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим коронавирусом.

Кроме того, с 16 ноября, после двухнедельных осенних каникул, школы переходят на новый формат работы. Для учеников начальных (с 1-го по 4-й) и выпускных (9-х и 11-х) классов учеба будет продолжаться в обычном режиме. Остальных переведят на дистанционный формат обучения.

Как уточнили в пресс-службе главы КЧР, по мере возможности в каждой отдельной образовательной организации будет организован односменный режим работы. Потоки детей, которые обучаются в очном режиме, будут разделены. Для тех школьников, которые переводятся на дистанционное обучение, будут разгружены информационные платформы.

Среднепрофессиональные и высшие учебные заведения республики продолжат дистанционное обучение до улучшения эпидобстановки в регионе.

Принятые новые ограничительные меры предполагают также запрет на проведение различных культурных, просветительских, досуговых, зрелищных, рекламных мероприятии , мастер-классов и тренингов. Временно не будут работать детские игровые комнаты и детские развлекательные центры. При этом, массовые спортивные мероприятия допускаются лишь при согласовании с Минспортом и Роспотребнадзором.

Посещение кинотеатров, концертных залов и театров допускается лишь при условии одновременного присутствия не более 25% от общеи вместимости зала.

Как отметил Глава КЧР Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram, санитарные, эпидемиологические мероприятия в местах массового сбора людеи будут продолжены, как и контролирующие реи ды.