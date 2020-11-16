На Ставрополье нарушителей ПДД на автодорогах фиксирует беспилотный летательный аппарат

Фото: пресс-служба городского отдела ГИБДД

В Шпаковском районе правоохранители запустили в небо беспилотный летательный аппарат, с помощью которого на высоте около 400 метров смогли отслеживать и производить видеозапись нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения на аварийно-опасном участке, расположенном на подъезде к Ставрополю со стороны федеральной автодороги «Кавказ».

Для многих водителей этот отрезок дороги ассоциируется тяжкими ДТП, основная причина которых выезд на встречную полосу.

Решить проблему аварийности протяженного участка дороги привычными мерами весьма затруднительно и тогда на помощь блюстителям правопорядка приходят «высокие» технологии, позволяющие обеспечить контроль на многокилометром участке.

Всего за несколько часов работы БПЛА было задокументировано несколько десятков подобных нарушений.

Высокоточная видеокамера, установленная на беспилотник, производила видеозапись нарушений и данные автомобиля нарушителя незамедлительно направлялись экипажу ДПС, который в свою очередь предъявлял видеозапись водителю и документировал правонарушение.

Подобная практика применения летальных аппаратов для контроля за ситуацией на дорогах Ставрополья далеко не новая и уже приносит ощутимые результаты в снижении уровня ДТП на аварино-опасных участках.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе пять дней будут ловить перевозчиков-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

По данным ведомства, в последнее время в краевом центре стало больше аварий с участием таксистов и извозчиков-нелегалов. В связи с этим в Ставрополе всю рабочую неделю будет проходить профилактическая операция «Перевозчик-нелегал».

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