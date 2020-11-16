В составе юношеской сборной России произошла вспышка коронавируса

Восемь игроков и пять членов тренерского штаба заражены COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирусная инфекция обнаружена у восьми игроков и пяти членов тренерского штаба юношеской сборной России по футболу (игроки 2005 года рождения). Команда находится на сборах в Железноводске. Об этом сообщает пресс-служба Россйиского футбольного союза.

— У восьми игроков и пяти членов тренерского штаба выявлены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. У большинства заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями, — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Сообщается, что серьезных угроз болезнь не несет — у большинства зараженных она протекает в легкой или бессимптомной форме. Инфицированные находятся в режиме изоляции под постоянным присмотром врачей сборной и местных специалистов.