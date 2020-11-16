На экс-главу Георгиевска Максима Клетина возбудили новое уголовное дело

Максим Клетин, его любовница Виенна, которой, по мнению следствия, он угрожал ножом, и её мать Светлана

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против экс-главы Георгиевска Максима Клетина. Скандального градоначальника обвиняют по статье «Самоуправство». Правоохранители настаивают на том, что Клетин своевременно не сообщил о наличии у него иностранного гражданства.

16 октября на заседании в Ленинском районном суде Ставрополя представитель следственного управления СКР по Ставрополью сообщил о возбуждении нового дела против экс-мэра. По статье ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, судья отклонила все попытки Клетина вернуть себе должность главы Геориевского городского округа. Адвокат утверждал, что следствие не может вмешиваться в кадровые вопросы на уровне горокруга. Однако судья посчитала лишение Максима Клетина должности полностью законным. Напомним, что депутаты сняли градончальника в связи с уголовным преследованием.

Напомним, что Максима Клетина обвиняют в угрозах убийством. Следствие полагает, что он ножом склонял её к интиму. Заявление на экс-мэра в начале года написала мать Вилены.