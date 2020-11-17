В Ставрополе поймали нарушителей масочного режима

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Рейдовые группы каждый день проверяют торговые объекты, точки общественного питания, рынки, спортивные и культурные учреждения, транспорт. Контролируют не только посетителей, но и работников этих сфер.

По дорогам Ставрополя пассажиров перевозят 700 единиц общественного транспорта. Все они перед выпуском на маршрут проходят обязательную дезинфекцию. Более того, после каждого круга на конечной остановке перевозчики повторяют обработку салонов.

В краевом центре работают более 50 маршрутов. Не менее 10 из них специалисты комитета проверяют ежедневно. Комиссия обращает внимание на соблюдение санитарных правил, ношение водителями масок, дезинфекцию салона.

Основная часть перевозчиков соблюдают масочный режим на рабочем месте. Но во время очередного рейда все же выявили 3-х водителей, «забывших» надеть маски при перевозке пассажиров. Против них составят протоколы об административном правонарушении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 217 человек.

Число заболевших в регионе достигло 24809. Четыре пациента скончались за прошедшие сутки. Всего от коронавируса в крае умерло 485 человек.