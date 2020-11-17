В Георгиевске мужчина поджег друга из-за бутылки водки

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

33-летний житель Георгиевска Ставропольского края обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, вечером 4 июня этого года мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим 40-летним знакомым. Тот самый знакомый, уходя, забрал с собой алкоголь.

Житель Георгиевска, по всей видимости, не хотел делиться недопитой бутылкой водки. Сначала он догнал друга на улице, избил, а затем облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Прохожие вызвали потерпевшему скорую помощь. Врачи оперативно доставили его в больницу. Там потерпевший скончался.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Собранные материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.