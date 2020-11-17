В Ставрополе рассказали, где можно сделать прививку против гриппа

Во всех больницах края имеется вакцина для взрослых и детей, а также беременных женщин Фото: Архив "КП"

На Ставрополье в этом году планируется привить не менее 60% жителей.

Прививочная кампания продолжается, и она особенно важна в условиях пандемии коронавируса, так как может защитить от суперинфекции, вызванной одновременным проникновением в организм вируса гриппа и коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства, в участковой больнице, фельдшерском пункте. Организована выездная работа прививочных бригад в коллективах, в отдельных случаях возможно вакцинироваться на дому.

Во всех больницах края имеется вакцина для взрослых и детей, а также беременных женщин.

Наиболее уязвимы перед вирусом гриппа дети, старики, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Их иммунитет ослаблен и подвержен воздействию инфекции, а осложнения от перенесенного заболевания наиболее опасны.

Современные вакцины против гриппа безопасны и практически не вызывают нежелательных реакций. Более того, течение самого заболевания несравнимо с возможными побочными явлениями от прививки.