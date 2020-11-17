Бывшему сотруднику ФСИН вынесли приговор за взятку на Ставрополье

Кочубеевский следственный отдел СКР по СК собрал достаточные доказательства, чтобы за взяточничество наказали начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК № 1 ФСИН Михаила Денисова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

26 марта на парковке в селе Казьминское мужчина получил от знакомого зэка три телефона. За их передачу сотруднику дали 15 тысяч рублей. Денисова задержали, когда он забирал деньги.

Позже были установлены другие эпизоды. В течение полугода Денисов передал в колонию 13 телефонов, заработав на этом 65 тысяч рублей.

Мужчине вменяли статьи "Получение взятки" и "Мелкое взяточничество". Суд признал вину и наказал Денисова штрафом в 500 тысяч рублей.