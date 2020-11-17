В Минеральных Водах установили рекорд по рождению двойняшек

По статистике рождение двойни приходится в среднем на 90-100 родов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Произошедшее в Минераловодском роддоме работающие там медики уже назвали чудом.

Дело в том, что в течение месяца в роддоме рождается пять пар двойняшек, впору удивиться и акушерам со стажем. Об этом рассказал губернатор Ставрополья.

По статистике рождение двойни приходится в среднем на 90-100 родов. А вероятность того, что это случится в одном месте пять раз за месяц, не больше чем шанс выиграть главный приз в лотерею.

- Уверен, что родители малышей рады двойному пополнению в семьях. Они, и впрямь, вытянули выигрышный билет в жизни, обретя сразу двух детей, которые подарят незабываемые мгновения радости и счастья. От души поздравляю счастливые семьи и желаю крепкого здоровья новым маленьким ставропольчанам, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что многонациональная семья из города Минеральные Воды Ставрополья попала в Книгу рекордов России. Теперь их имена зафиксированы в разделе, как «Наибольшее количество детей, рожденных одной матерью за 10 лет, в России».

Так, в семье Шаинидзе воспитываются восемь детей. Старшего сына – Георгия супруги Марина Оганесян и Ираклий Шаинидзе родили в 2010 году. А через год у них появился Давид, еще через год София. Следом – Мария.

В 2014 году был небольшой «перерыв», как это обычно называют многодетные мамы, а уже в 2015 на свет появилась Кристина. В 2016 – Милена, в 2017 – Арианна. И в 2019 году семья пополнилась Дианой.