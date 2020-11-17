На Ставрополье осудили крупного сбытчика наркотиков

В Пятигорске вынесли приговор жителю Кировского городского округа Вадиму Проценко. Его судили за сбыт синтетических наркотиков, передает пресс-служб УФСБ по Ставропольскому краю.

После задержания у Проценко обнаружили крупную партию синтетических наркотиков. Вещества были расфасованы в мелкие партии, называемые "закладками". 26 марта против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконный производство, сбыт и хранение наркотических средств". 16 ноября суд Пятигорска дал Проценко 8 лет строгого режима.