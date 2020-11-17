На Ставрополье в столкновении двух автомобилей погиб человек

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 16 ноября, около 14:20, на автодороге «Георгиевск-Урухская-Орловка» в Кировском городском округе Ставрополья. Водитель автомобиля «УАЗ», выезжая с полевой дороги, не уступил дорогу легковушке «Лада Калина».

В результате ДТП погиб водитель «Калины». Им оказался мужчина 1952 года рождения. А его пассажир, мужчина 1998 года рождения с травмами госпитализирован в больницу Кировского городского округа.

Проведенное освидетельствование водителя «УАЗ» показало наличие алкоголя. На тяжесть последствий ДТП повлияло не использование погибшим водителем и пассажиром «Калины» ремней безопасности.

Детальные обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сотни мелких аварий, без пострадавших, прогнозирует ставропольская Госавтоинспекция в ближайшие дни по причине резкого ухудшения погодных условий.

Осадки в виде снега и дождя при нулевых и минусовых температурах, ухудшение видимости, ранние сумерки в разы увеличивают статистику ДТП в крае, именно в первые холодные дни.