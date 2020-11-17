На Ставрополье из-за птичьего гриппа сожгут 756 десятков яиц

На Ставрополье предстоит уничтожить крупную партию яиц из-за гриппа птиц. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Россельхознадзора.

Дело в том, что в один из местных гипермаркетов поступила продукция, зараженная птичьим гриппом.

Специалисты обнаружили генетический материал в патологических пробах кур-несушек от таганрогской птицефабрики.

Известно, что всю продукцию локализовали. Ее планируют сжечь. О результатах работы предприятие обязано сообщить в надзорное ведомство.

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