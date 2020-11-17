Жительница Ставрополья затравила одноклассницу дочери до попытки суицида

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Против 50-летней жительницы Кисловодска возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на доведение до самоубийства». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, женщина была членом родительского комитета класса, в котором училась ее дочь.

На протяжении двух лет публично и при личном общении ставропольчанка издевалась над ее 14-летней одноклассницей, испытывая к ней неприязнь. Школьница стала объектом издевательств со стороны взрослой женщины.

Находясь в тяжелом психологическом состоянии, девочкапопыталась свести счеты с жизнью. К счастью, благодаря своевременной медпомощи потерпевшая осталась жива.

Сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности. Сейчас следователи допрашивают многочисленных свидетелей из круга общения потерпевшей и подозреваемой.

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