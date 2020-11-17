В Ставрополе ищут мужчину, изнасиловавшего прохожую

Для поимки злоумышленника в городе введен план «Квадрат». Задействован личный состав МВД Ставрополя, службы ППС, ГИБДД

В Ставрополе мужчина напал на прохожую женщину и изнасиловал ее. Инцидент произошел 15 ноября напротив торгового центра «Изумруд».

В ориентировке, составленной на злоумышленника говорится, что на вид ему 30-35 лет, рост мужчины — 160-165 сантиметров, среднее телосложение. У подозреваемого темные волосы и голубые глаза.

Мужчина был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, красную клетчатую рубашку и черно-белые кроссовки «Найк».

Для поимки злоумышленника в городе введен план «Квадрат». Задействован личный состав МВД Ставрополя, службы ППС, ГИБДД.

Правоохранительные органы просят всех, кто знает что-либо о его местонахождении, сообщить эту информацию по телефонам 02 или 102.