Из-за тумана в Ставрополе отменили пять авиарейсов

В международном аэропорту Ставрополя отменили прибытие и отбытие пяти рейсов, следует из данных на сайте.

По расписанию, в город должны были прилететь четыре самолета из Москвы и один из Адлера. Уже через 40-50 минут каждый из них отправился бы обратно. Еще один лайнер "Москва - Ставрополь" приземлился в Минеральных Водах. Причиной отмены стал густой туман. Отметим, что сейчас в пути еще один московский самолет - его приземление намечено на 15:05.

С октября аэропорт работает в осенне-зимнем режиме. Ограничение продлится до 27 марта 2021 года.