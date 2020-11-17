В Кисловодске нашли первых виновных в травле школьницы

Министерство образования Ставрополья наказало первых виновных в травле школьницы в Кисловодске. Ими оказались директор гимназии и классный руководитель, передает пресс-служба ведомства.

Представителей гимназии №19 наказали административным взысканием за то, что они "упустили данную ситуацию".

- Со стороны взрослого человека недопустимо вести такой диалог с ребёнком. Я прошу родителей очень деликатно относиться к взаимодействию не только со своими детьми, но и с их одноклассниками, а также друзьями, - сказала заместитель министра Ставропольского края Диана Рудьева.

В течение двух лет Лариса Попкова травила одноклассницу своей дочери. Девочки дружили, но внезапно поссорились. Женщина писала в общий чат детей голосовые сообщения, в которых унижала ребенка и говорила, что бы делала с ней, будь они ровесницами. Школьница не выдержала и попыталась убить себя. СКР по региону возбудили уголовное дело по статье "Покушение на доведение до самоубийства". Отметим, что подозреваемой 50 лет.