В Ставрополе в ночь на 18 ноября начнется снегопад

По данным синоптиков, в Ставрополе в ночь с 17 на 18 ноября начнется снегопад. И продлится он два дня. 20 ноября немного потеплеет и прольет дождь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным синоптиков, в Ставрополе в ночь с 17 на 18 ноября начнется снегопад. И продлится он два дня. 20 ноября немного потеплеет и прольет дождь.

По информации Ставропольского гидрометцентра, предстоящей ночью в нашем регионе прогнозируются осадки в виде дождя и снега, местами сильные, туман и гололед.

Температура воздуха — от плюс одного до минус четырех градусов.

Днем на Ставрополье прогнозируется минус два — плюс три градуса, дождь со снегом, туман и гололед. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 18 м/с.

В краевом центре этой ночью прогнозируется от нуля до минус двух, снег с дождем, гололед. Днем 18 ноября температура воздуха — около нуля. В течение дня будет дуть сильный юго-восточный ветер до 18 м/с.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в международном аэропорту Ставрополя отменили прибытие и отбытие пяти рейсов, следует из данных на сайте. По расписанию, в город должны были прилететь четыре самолета из Москвы и один из Адлера.

Уже через 40-50 минут каждый из них отправился бы обратно. Еще один лайнер «Москва – Ставрополь» приземлился в Минеральных Водах. Причиной отмены стал густой туман.

Мы в социальных сетях: Instagram: https://www.instagram.com/kpstav/ ВКонтакте: https://vk.com/kpstav Одноклассники: https://ok.ru/stavkp Facebook: https://www.facebook.com/kpstav