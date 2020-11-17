В Ставрополе похоронили замминистра дорожного хозяйства Станислава Чабана

В Ставрополе простились с заместителем министра дорожного хозяйства Станиславом Чабаном, сообщил глава ведомства Евгений Штепа.

Церемония прощания прошла в Храме Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона. Это церковь около больницы №4. Погребли Чабана на Игнатьевском кладбище города Ставрополя.

- Сейчас у нас в крае действует режим ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Поэтому, всем тем, кто хочет присутствовать на мероприятиях, необходимо соблюдать правила социального дистанцирования, - предупреждал министр.

Чабан скончался 14 ноября от инсульта. Мужчине было 44 года.