В центре Ставрополя 18 ноября несколько домов останутся без воды

В центре Ставрополя 18 ноября 13 многоэтажек на 4 улицах временно останутся без воды. Насосную станцию отключат с 09:00 до 15:00. В это время Водоканал будет менять на ней оборудование.

Итак, под отключение попадут жильцы домов 301, 347, 297, 299, 351 и 359 по улице Ленина; 100 и 106 по улице Михаила Морозова; 46, 85 и 89 по улице Краснофлотской, а также 1 и 3 в переулке Параллельном.

В случае необходимости коммунальщики будут подвозить воду автоцистерной. Напоминаем, что заявки принимают по телефону: 13-40.