На Ставрополье столкнулись автобус и легковушка, пострадали 5 человек

Инцидент произошел 17 ноября, около 14:30 в Буденновском районе в селе Покойное. Там пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с легковушкой «ВАЗ-2114». Об этом сообщает пресс-служба ОПБДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом «ПАЗ», который двигался по маршруту «Буденновск-Покойное».

На момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров. В результате аварии за медицинской помощью обратились четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса, двое из которых госпитализированы.

Также в больницу доставили водителя автомобиля «ВАЗ-2114». Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия и степень вины водителей.