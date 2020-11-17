Дума Ставрополья 26 ноября рассмотрит вопрос об индексации соцвыплат

От инфляции защитят ветеранов, семьи с детьми и других. Фото: Дума СК

Дума Ставропольского края занялась вопросом об индексации социальных выплат на размер инфляции для отдельных граждан. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Правительство Ставрополья предлагает с января 2021 года приостановить на три года индексацию соцвыплат для отдельных категорий граждан. Депутаты считают, что надо защитить от инфляции выплаты для семей с детьми, ветеранов, приемных родителей, студентов, а также для ветеранов труда Ставрополья и специалистов, работающих в селе. Для этого понадобится около 274 млн рублей. Депутаты едины во мнении, что обязательно надо найти деньги для индексации соцвыплат для этих категорий граждан.

Министр финансов Ставрополья Лариса Калинченко заявила, что источник финансирования определят только после того, как станет известен объем субвенций, которые поступят в край. Сейчас проект федерального бюджета проходит второе чтение в Госдуме.

- Индексация на коэффициент инфляции – это инструмент защиты доходов наших граждан. В сегодняшних условиях важно использовать все возможности, чтобы сохранить меры социальной поддержки для жителей края, - заявила председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева.

Все депутаты, которые входят в комитет, решили вынести проект на заседание Краевой Думы 26 ноября. В заседании комитета участвовали Валентина Муравьева и ее заместитель Дмитрий Судавцов, а также депутаты Людмила Редько, Николай Новопашин, Николай Мурашко, Владимир Дорошенко, Светлана Терехова, Виктор Отамас, Андрей Юндин и Юрий Белый.