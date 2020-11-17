Первый снегопад на Ставрополье выпал 17 ноября

Первый снегопад прошел сегодня, 17 ноября в Апанасенковской районе Ставрополья. Местные жители успели снять снежные капризы погоды на мобильный.

Судя по кадрам, опубликованным в сети, на Ставрополье пришла настоящая метель. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что, по данным синоптиков, в Ставрополе в ночь с 17 на 18 ноября начнется снегопад.

И продлится он два дня. 20 ноября немного потеплеет и прольет дождь.

По информации Ставропольского гидрометцентра, предстоящей ночью в нашем регионе прогнозируются осадки в виде дождя и снега, местами сильные, туман и гололед.