В Пятигорске врачи провели сложную операцию на сердце

67-летний пациент длительное время страдал аритмией. Неоднократное лечение эффекта не давало.

В региональный сосудистый центр Пятигорска он поступил с выраженной сердечной недостаточностью, которая приводит к застою жидкости.

Она скапливается в области легких, межплевральных полостях, брюшной полости. Дренаж проблему не решал.

Как рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Денис Башта, у мужчины диагностирована выраженная брадикардия (сердечная патология, характеризующаяся частотой сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту), клинически значимая.

Для стабилизации пациента было необходимо имплантировать кардиостимулятор. Однако ситуация осложнялась тем, что из-за крайне низкой фракции выброса было тяжело подобрать прибор для имплантации.

- С учетом того, что у него не было блокады левой ножки пучка Гиса, на фоне аритмии, ему показан только однокамерный кардиостимулятор, чтобы этот хаос не синхронизировался с основными насосами сердца, - поделился врач.

На фоне сердечной недостаточности у пациента развилась анемия, что, в свою очередь, резко повышало риск различных осложнений как во время операции, так и после.

После консилиума для спасения мужчины было принято решение провести больному переливание крови и выполнить операцию.

Имплантацию кардиостимулятора провели на современном оборудовании, с использованием С-дуги, рентген-установки, которая вращается во всех плоскостях, показывая хирургу детальную картину, и хирургического рентгенаппарата с подвижным электронно-оптическим преобразователем.

Операция прошла успешно. Пациент в удовлетворительном состоянии переведен из отделения анестезиологии и реанимации для дальнейшего восстановления и адекватной медикаментозной терапии.