Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе построят 10 воркаут-площадок под открытым небом. Это запланировано на весну 2021 года, так как строительные работы и монтаж оборудования требуют подходящих погодных условий.

Спортивное оснащение для них уже в этом году выделят предприниматели.

Уже определены адреса будущих спортивных зон, которые появятся возле социальных объектов и рядом с многоэтажками. Они будут двух типов в зависимости от площади: до 80 кв.м. и до 100 кв.м.

Новые площадки выполнят с соблюдением высоких стандартов качества и безопасности. Они станут местом проведения спортивных мероприятий, соревнований и конкурсов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

А пока в краевой столице специалисты сажают цветы, которые устойчивы к минусовым температурам.

Цветочные ковры вновь будут радовать горожан с возвращением в Ставрополь тепла и яркого солнца. Это произойдет как раз к майским праздникам.