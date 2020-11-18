На Ставрополье работникам завода выплатили зарплату после вмешательства СКР

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

В августе этого года к следователям обратилась работница Невинномысского электро-металлургического завода.

Выяснилось, что директор организации в июне-августе не выплачивал зарплату четырем работникам организации, перед которыми имелась задолженность по заработной плате.

Общая сумма задолженности составила свыше 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. После всех проверок, следователи обеспечили погашение задолженности по зарплате работникам предприятия.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что житель Ингушетии трижды «минировал» банк, чтобы скрыть пропажу денег на работе. Теперь за коварную идею ему придется ответить перед законом.