В Георгиевской районной больнице появились кислородные концентраторы. На каждом из них - трогательное пожелание «Будьте здоровы!».

Кислородные концентраторы позволят существенно облегчить лечение пациентов с внебольничными пневмониями, в том числе вызванными и COVID-19.

Концентраторы позволяют получать кислород для дыхания пациентов, преобразуя атмосферный воздух. Им не требуется заправка. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске врачи провели сложную операцию на сердце.

Ситуацию осложняли застой жидкости в легких, в плевральных полостях и брюшной, а также резко сниженная фракция выброса.