УРАЛСИБ предлагает страховую защиту по акции

Фото: Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

У клиентов банка появилась возможность получить круглосуточную страховую защиту по привлекательной цене и обезопасить свою семью от любых жизненных неожиданностей.

Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Страхование» запускают акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ». Продлится она всего два дня – 19 и 20 ноября. В этот период в любом офисе банка можно приобрести два быстрополиса «Благополучная семья» и «Ваш юрист» со скидкой 30%. Стоимость каждого полиса составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

«Благополучная семья» позволяет застраховать от несчастных случаев всех ближайших родственников в возрасте от года до 70 лет. Страховая защита действует по всему миру круглосуточно, семь дней в неделю. Быстрополис пригодится и в повседневной жизни и в отпуске, особенно, если вы или ваши родные увлекаются активными видами спорта. Пригодится он и родителям, чьи дети занимаются в школьных спортивных секциях. Всего страховая защита распространяется на 14 видов спорта любительского уровня с лимитом до 900 тыс. рублей. Срок страхования – 1 год. При возникновении несчастного случая, выплаты происходят в течение 10 рабочих дней после принятия соответствующего решения.

Юридическую защиту гарантирует Быстрополис «Ваш юрист». Его владелец имеет право на консультации и помощь юристов в любых правовых вопросах Помимо этого страховая программа позволяет оплатить услуги адвоката при ДТП по вине клиента. В том числе, если есть пострадавшие и даже погибшие участники дорожного движения. Полис распространяется на всех членов семьи, включая супругов, их родителей и детей. Лимит страховой защиты составляет 200 тысяч рублей.

Приобрести быстрополисы по выгодной цене можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 19 и 20 ноября текущего года.

Подробную информацию о деятельности страховщика можно получить на сайте www.uralsibins.ru.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 527 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»