Ставрополье получит еще 1,7 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет

Напомним, что ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются по решению президента России Фото: Архив КП

Распоряжение о дополнительном выделении регионам 62 млрд рублей на реализацию этой федеральной меры поддержки граждан в период пандемии подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

По информации краевого министерства труда и социальной защиты населения, на сегодняшний день выплачено 4,8 млрд рублей, которые получили 107,5 тысяч детей. Теперь нашему региону дополнительно выделят еще 1,7 млрд рублей.

Напомним, что ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются по решению президента России.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты. Срок действия этой меры господдержки – 1 год.