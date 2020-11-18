В Ставрополе рассказали, как будут преображать Комсомольское озеро в 2021 году

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе близится к завершению масштабная реконструкция главного городского водоема города.

Уже сейчас можно увидеть, как преобразилась территория Комсомольского озера. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Весной 2021 года начнут обустраивать подходные пути к зоне отдыха через лесной массив. По словам градоначальника Ивана Ульянченко, где их лучше проложить и в каком виде они будут реализованы, обсудят с местными жителями.

Для этого, по словам мэра, создадут рабочую группу, куда пригласят общественников и экологов.

Не останутся без внимания и маломобильные группы населения. Авторы проекта предложат им беспрепятственные пути к главному городскому водоему.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе построят 10 воркаут-площадок под открытым небом. Это запланировано на весну 2021 года, так как строительные работы и монтаж оборудования требуют подходящих погодных условий.

Спортивное оснащение для них уже в этом году выделят предприниматели.