Владимир Владимиров проведет онлайн-встречу с жителями Ставрополья

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проведет "Прямую линию". Глава региона встретится с жителями в прямом эфире.
"Прямая линия" начнется 24 ноября, после 18 часов. Транслировать встречу будут на телеканале СТВ.
Задать вопрос губернатору Ставрополья можно двумя способами:
- 8(8652)74-81-88 (телефон доверия);
- 8-928-350-80-70 (прием видеообращений через WhatsApp).
Кроме того, Владимиров запустит трансляцию в своем Instagram-аккаунте. Пользователям дадут возможность и там задать свой вопрос.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ
У вас есть история, которую можно было бы осветить? Пишите нам в соцсетях:
Instagram: https://www.instagram.com/kpstav/
ВКонтакте: https://vk.com/kpstav
Одноклассники: https://ok.ru/stavkp
Facebook: https://www.facebook.com/kpstav