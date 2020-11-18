Владимир Владимиров проведет онлайн-встречу с жителями Ставрополья

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проведет "Прямую линию". Глава региона встретится с жителями в прямом эфире.

"Прямая линия" начнется 24 ноября, после 18 часов. Транслировать встречу будут на телеканале СТВ.

Задать вопрос губернатору Ставрополья можно двумя способами:

- 8(8652)74-81-88 (телефон доверия);

- 8-928-350-80-70 (прием видеообращений через WhatsApp).

Кроме того, Владимиров запустит трансляцию в своем Instagram-аккаунте. Пользователям дадут возможность и там задать свой вопрос.

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