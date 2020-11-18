Из-за сильного снегопада в некоторых районах Ставрополья ограничено движение транспорта

По причине снегопада, сильного бокового ветра и снежных переметов на проезжей части, угрожающих безопасности дорожного движения, Госавтоинспекция приняла решение о временном ограничении движения автотранспорта 18 ноября по двум участкам автодорог.

Так, в Арзгирском районе, с 11:30 по автодороге : «Элиста – примыкание к автодороге «Дивное – Рагули – Арзгир»» с 91 по 101 км (участок вблизи с. Каменная Балка). Объезд возможен через с. Дивное. В Ипатовском горокруге, с 12:00 по автодороге: «Астрахань – Элиста – Ставрополь», с 458 по 476 км (участок от поворота на с. Октябрьское до г. Ипатово). Объезд возможен через с. Октябрьское, г. Ипатово.

На этих участках автодорог дежурят экипажи ДПС, работает снегоуборочная техника. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.