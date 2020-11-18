Дума Ставрополья поможет сиротам получить квартиры

Председатель комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре Артур Насонов. Фото: Дума СК

Дума Ставропольского хочет улучшить процедуру обеспечения сирот жильем, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Законопроект внес губернатор Ставрополья. Комитет по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре рассмотрел его на своем последнем заседании. Изменения коснутся расчета стоимости жилья для сирот.

По замечанию депутатов, сегодня стоимость "квадрата" жилья, утвержденная Минстроем края, ниже реальной цены в регионе. Это мешает властям покупать квартиры, которые бы соответствовали законным требованиям. Депутаты не раз замечали, что проблема острая, ведь из-за дефицита средств квартир дают меньше, а очередь становится больше.

Согласно предложению губернатора, стоимость "квадрата" проведут, исходя из расчета рыночных цен, определяемых в соответствии с ФЗ №44. Методика приблизит расчетную стоимость квадратного метра к рыночным значениям.

Также в законопроекте предлагают изменить порядок расчета стоимости жилищных сертификатов для приобретения жилья детям-сиротам. Цена будет фиксированной, ее будет утверждать Правительство Ставрополья накануне принятия годового бюджета.

- Стоимость на жилье постоянно меняется. И мы видим, что тенденция ежегодно идет к увеличению цен. Поэтому гораздо результативнее применять порядок, ориентированный на реальную стоимость жилья в территориях, - ведь стоимость жилья в Ставрополе и, например, в Арзгире заметно различается. Ключевая задача не просто предоставить помещения, а обеспечить детей- сирот полноценным жильем для комфортного проживания. Мы должны заботиться о качестве реализации закона и думать, прежде всего, о конкретных людях, которые потом будут в этих квартирах жить, - подчеркнул председатель комитета Артур Насонов.

Законопроект рассмотрят на заседании Краевой думы 26 ноября.