Перед судом предстанет участник банды Басаева, напавший на военных в 2000 году

Завершено расследование уголовного дела против жителя Чечни Майрбека Башаева. Он обвиняется в посягательстве на жизнь военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 29 февраля 2000 года Башаев в составе вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни.

Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Башаев, заняв позицию, из автомата Калашникова калибра 5,45 мм производил прицельные выстрелы в военнослужащих.

В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения легкой степени тяжести. Уголовное дело в отношении Башаева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.