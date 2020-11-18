На Ставрополье на улучшение противопаводковой защиты направят 1, 1 млрд рублей

В Ставрополе на заседании краевого правительства обсудили развитие водохозяйственного комплекса в регионе.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрея Хлопянова, одним из ключевых направлений соответствующей программы является улучшение противопаводковой защиты и профилактика засорения и истощения водных объектов.

В этом году в рамках выполнения документа запланированы работы на сумму 1,1 миллиарда рублей.

В том числе, это берегоукрепление восьми объектов на реках Подкумок, Кума, Кубань, Бугунта, Донская Балка, Мокрый Карамык; расчистка восьми участков в руслах рек Суркуль, Чла, Невинка и Калаус.

Также по итогам года будет завершен капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений в Александровском и Красногвардейском районах.

Разрабатывается документация на капитальный ремонт еще двух гидротехнических сооружений в Шпаковском и Грачевском районах.

Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации на расчистку рек Курунта в Арзгирском районе, Грязнушка и Золотушка в Пятигорске, балки Сухая Падина в Благодарненском городском округе.

На Ставрополье утвержден комплекс мер по проведению противопаводковых мероприятий до 2025 года.

Его стоимость составит около 5 миллиардов рублей. На 2021 год запланировано выполнение работ на сумму 740 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.