В Ставропольском краевом турбдиспансере проводят до 550 исследований на COVID-19 в сутки

Фото: пресс-служба Минздрава Ставрополья

В краевом клиническом противотуберкулезном диспансере исследования на Covid-19 методом ПЦР-диагностики выполняются сразу на двух амплификаторах. Один из них получен летом и умеет определять РНК COVID-19 в реальном времени.

Этот флагманский высокоскоростной прибор за одну загрузку выполняет 96 исследований. Лаборанты за смену делают несколько загрузок, что позволяет проводить до 550 исследований.

В лаборатории тубдиспансера поясняют, что время- и трудозатратный в процессе анализа именно подготовительный этап. Так, лаборанты вручную распределяют специальным прибором в каждую пробирку реагенты, благодаря которым проводится выделение вируса. Причем таких манипуляций с биоматериалами только одного человека проводится несколько.

До пандемии методом полимеразной цепной реакции выделяли вирус туберкулеза у больных диспансера. Тогда в сутки делали менее ста анализов.

В связи с появлением коронавируса и необходимостью проводить ПЦР-диагностику по этому заболеванию, лаборатория с мая стала принимать биоматериалы из разных районов Ставрополья. За ней прикреплены медучреждения Георгиевского, Андроповского, Апанасенковского, Ипатовского районов.

Так как нагрузка на лаборантов большая, в больнице созданы 4 бригады, которые работают ежедневно без выходных.

- Отрицательный результат выдаем в этот же день. Сомнительные проходят повторное исследование и таким образом или подтверждаются, или не подтверждаются, - рассказала Татьяна Ивановна, заместитель главного врача краевого противотуберкулезного диспансера.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Георгиевской районной больнице появились кислородные концентраторы. На каждом из них - трогательное пожелание «Будьте здоровы!».

Кислородные концентраторы позволят существенно облегчить лечение пациентов с внебольничными пневмониями, в том числе вызванными и COVID-19.