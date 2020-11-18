На Ставрополье полицейские в 2020 году изъяли около 400 кг наркотиков

На Ставрополье в этом году полицейские изъяли более 400 килограммов наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД России.

Так, из общего объема 100 кг наркотиков оказались синтетическими. За 2020 год в регионе закрыли 45 наркопритонов. А в суды направили материалы против 13 злоумышленников, которые занимались поставками и распространением наркотиков.

Только в рамках операции «Мак-2020» выявили 340 наркопреступлений, в результате чего изъяли более 50 кг запрещенных веществ.

Специалисты также уничтожили на площади более двух миллионов квадратных метров дикорастущую коноплю. Кроме того, с начала этого года правоохранители раскрыли 340 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Полицейским удалось изъять 185 единиц оружия и более 12 тысяч боеприпасов.