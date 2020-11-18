Полиция Ставрополья за 2020 год изъяла больше 12 тысяч боеприпасов

В Ставропольском крае с начала 2020 года изъяли свыше 12 тысяч боевых припасов, сообщило региональное управление МВД.

За год полицейские раскрыли больше 250 преступлений, связанных с оборотом оружия. Изъято 185 единиц оружия. Кроме того, 124 человек добровольно сдали оружие и боеприпасы к нему, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления уголовного розыска полковник полиции Рашид Ахмеджанов.

Его коллега - подполковник полиции Елена Шередеко - отчиталась о борьбе с наркотикам. Так, в 2020 году изъято около 400 килограммов наркотических средств, из них более 100 килограммов - синтетика. Пресечена деятельность 45 наркопритонов.

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