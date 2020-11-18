Из-за снегопада ограничили движение на трех дорогах Ставрополья

ГИБДД по Ставропольскому краю обновила информацию по ограничению на дорогах. Запрет действует в Арзгирском районе, Ипатовском и Благодарненском городских округах. Согласно обновлению, дорога в Левокумском районе с 17 часов открыта.

Отметим, что сложности возникли из-за снегопада.

В Арзгирском районе, с 11:30 по автодороге «Элиста – Арзгир»» с 91 по 101 км. Это участок около села Каменная Балка. Объехать участок можно через село Дивное.

В Ипатовском городском округе, с 12:00 по автодороге «Астрахань – Ставрополь» с 458 по 476 км. Это участок от поворота на село Октябрьское до Ипатово. Объехать участок можно через село Октябрьское и Ипатово.

В Благодарненском городском округе, с 14:30 по автодороге "Журавское – Кучерла – Красный Маныч", с 57 по 72 км. Это участок от села Алексеевское до границы с Туркменским районом. Пути объезда не обозначены.

В Левокумском районе были закрыты 36 километров дороги «Левокумское – Арзгир».

ОБНОВЛЕНИЕ НА 20 ЧАСОВ

Ограничение на участках по-прежнему действуют. Сотрудники ГИБДД перекрыли еще две дороги в Туркменском районе. Речь идет о дорогах "Журавское-Красный Маныч" (с 73 по 104 км) и "Светлоград-Кучерла" (с 22 по 75 км).