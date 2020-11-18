Выплаты жильцам горевшей многоэтажки в Ставрополе начнутся в четверг

Жильцы дома на улице Пригородная в Ставрополе, пострадавшей в пожаре, получат первую компенсацию уже в четверг. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.

Пострадавшие получат единовременную помощь по 10 тысяч рублей на человека. А за утрату имущества положена компенсация в 50 или 100 тысяч рублей.

- Сегодня заехал посмотреть, как выполняются наши решения и договоренности по приведению здания в порядок. Новые окна уже вставили. Сейчас вычищают следы пожара. Подрядчик обещает, что до нового года сгоревшие квартиры восстановят «под ключ», - написал Владимиров.

Все жильцы вернулись в свои квартиры. Дом под охраной полиции. Проверки прокуратуры и СКР продолжаются.