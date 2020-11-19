На Ставрополье от коронавируса за сутки скончались пять человек

В Ставропольском крае продолжают умирать пациенты с коронавирусной инфекцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция за сутки подтвердился у 216 человек. Число зараженных в крае достигло 25245. За последний день пять пациентов скончались от инфекции.

Всего в регионе жертвами болезни стали 494 ставропольца. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Победить болезнь смогли 467 человек за сутки. А за все время пандемии выздоровели – 22211.

За прошедший день число тех, кто выздоровел от COVID-19 и был выписан из-под меднаблюдения вновь выросло и превысило 22 тысячи человек.

По итогам вчерашнего дня общее количество проведенных в крае тестирований на коронавирус приблизилось к 846 тысячам.

Все случаи заражения берутся на медицинский контроль. Лечение ведется и амбулаторно, и в стационарных условиях.

- Уверен, что в сегодняшних условиях каждый из нас по-особенному переживает за здоровье - своего собственного, родных и близких людей. Это обоснованно и правильно. Но также верно - помнить, что многое здесь зависит от нас самих. Соблюдение правил эпидемиологической профилактики, простых мер предосторожности помогает удержать вирус на расстоянии. И этим стоит руководствоваться. Всем желаю здоровья! Берегите себя, = обратился Владимир Владимиров к жителям Ставрополья.