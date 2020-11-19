На Ставрополье 19 ноября из-за снегопада ограничено движение на двух автодорогах

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По состоянию на утро 19 ноября из-за снегопада, ветра, гололеда ограничено движение транспорта на 2-х автодорогах края в Туркменском районе и Благодарненском городском округе.

В Туркменском районе: «Журавское-Благодарный-Кучерла-Красный Маныч» с 73 по по 104 км.

В Благодарненском городском округе: «Журавское – Кучерла – Красный Маныч», с 57 по 72 км.

На этих участках автодорог дежурят экипажи ДПС, работает снегоуборочная техника.

Водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок по указанным направлениям, вплоть до улучшения погодных условий и снятия ограничений. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.