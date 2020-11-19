Рашид Темрезов и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения КЧР

Фото пресс-службы главы КЧР.

Глава КЧР и председатель правления ПАО «Газпром» провели встречу в режиме видеоконференцсвязи, в рамках которой стороны подписали программу развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесии, определяющую ключевые направления развития отрасли на ближайшие пять лет.

Подписанное соглашение между регионом и ПАО «Газпром» предусматривает крупные инвестиции в развитие газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесии, что позволит к концу 2025 года подвести голубое топливо во все населенные пункты республики и тем самым обеспечить полную техническую возможность для газификации.

В частности, будет построено 187 км межпоселкового и 271 км внутрипоселкового газопроводов. Планируется газифицировать почти 9 тыс. домовладений в 21 населенном пункте, а также провести газификацию трех десятков котельных и промышленных предприятий.

- Как нас ориентирует Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, дальше нам необходимо заниматься газификацией села. И наши с вами приоритеты в рамках пятилетней программы, конечно, будут отданы сельской местности. Очень приятно, что в рамках нашей программы мы обеспечим газификацию Теберды и Домбая. Это всемирно известные курорты, привлекающие огромное количество туристов. И, без сомнения, реализация наших с вами целей и задач по газификации Теберды и Домбая, конечно, откроет новые возможности для развития курорта, - отметил в рамках встречи в режиме ВКС Алексей Миллер.

Глава Карачаево-Черкесии особо отметил большую роль вопросов газификации в развитии туристско-рекреационной деятельности.

- При населении в 500 тысяч человек, у нас сегодня почти полтора миллиона туристов в год посещают курорты Карачаево-Черкесии. И без поддержки Газпрома, без газификации туристических районов вряд ли мы бы таких результатов добились,- сказал Рашид Темрезов.

При этом председатель правления ПАО «Газпром» подчеркнул, что уровень газификации в Карачаево-Черкесии на сегодняшний день выше средних показателей по стране.