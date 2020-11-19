В Ставрополе перевернулась маршрутка, пострадали семь человек

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю

Инцидент произошел сегодня, 19 ноября, около 06:30, на автодороге «Западный обход г. Ставрополя». Там перевернулась пассажирская Газель. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

По данным ведомства, водитель маршрутки № 8 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего микроавтобус перевернулся.

В результате аварии 7 человек с различными травмами доставлены в 4 городскую больницу Ставрополя. Всего на момент ДТП в салоне «Газели» находились 10 человек.

Предварительно, первопричиной аварии стало не соответствие скорости конкретным дорожным условиям. Сейчас на месте проводится проверка. Правоохранители устанавливают детали инцидента.