В Георгиевске мужчина устроил в кафе перестрелку

В Георгиевске посетитель одного из городских кафе устроил скандал и несколько раз выстрелил из оружия. До приезда полицейских, мужчина скрылся на автомобиле. Однако, уехать далеко не успел.

Сотрудники полиции задержали его. Им оказался 30-летний местный житель. Выяснилось, что ранним утром мужчина поскандалил с тремя посетителями кафе, однако словесные аргументы не исчерпали инцидент.

Житель Георгиевска достал из багажника машины предмет, похожий на автомат и, зайдя в помещение, несколько раз выстрелил в потолок и в сторону обидчиков.

При этом мужчина кричал, что убьет их. Во время обыска у мужчины изъяли охолощенный автомат, пригодный для произведения выстрелов светошумовыми патронами.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям: «Хулиганство с применением оружия или предметов похожих на оружие» и «Угроза убийством». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.