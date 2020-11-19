На Ставрополье мужчина убил и закопал молодую сожительницу

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Против 50-летнего жителя хутора Фельдмаршальский Новоалександровского района возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в местный Следком поступило заявление местной жительницы о безвестном исчезновении ее дочери, которая на протяжении нескольких дней не выходила на связь. Во время допроса сожитель девушки признался, что убил ее.

Инцидент произошел 8 сентября. Мужчина с сожительницей распивали спиртные напитки. Во время посиделки они поругались из-за взаимных оскорблений. Разъяренный мужчина стал избивать потерпевшую.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Для сокрытия преступления он перенес тело потерпевшей за территорию дома и закопал.

Следователь обнаружил тело девушки, а также полипропиленовую пленку со следами биологического происхождения, на которой мужчина переносил его, штыковую лопату и личные вещи потерпевшей.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд.