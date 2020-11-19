На Ставрополье пресекли поток незаконной миграции в Россию

В Ставропольском крае пресекли поток незаконной миграции в Россию. На скамье подсудимых оказались Лева Айвазян, Марета Арзуманян, Ольга Мартиросова, Рагим Фатуллаев и Этибар Наджафов, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Группа перевезла в Россию около 10 человек. Преступники выдали им фиктивные миграционные карты и проставили в их национальных паспортах ненастоящие оттиски о пересечении границы. Против всех пятерых возбудили уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции группой лиц".

15 октября Октябрьский районный суд Ставрополя признал подсудимых виновными. В совокупности они получили 11 лет условного срока.