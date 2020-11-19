В Дербенте установлены сроки реставрации разрушившейся древнейшей крепости

Часть южной стены крепости Нарын-Кала размыло ноябрьскими дождями

Министерство культуры Российской Федерации планирует провести масштабную реконструкцию крепости Нарын-Кала в Дербенте. В ночь на 17 ноября часть стены памятника, внесенного в список ЮНЕСКО, обрушилась из-за дождей. Подробности сообщает пресс-служба Минкульта РФ.

Дербент посетил первый заместитель министра Сергей Обрывалин. В ходе осмотра и бесед было решено создать дорожную карту реконструкции с конкретными задачами и сроками их выполнения. Планируется, что ремонтные работы коснуться не только разрушенного дождями участка, но всей крепости.

Отметим, что в последний раз масштабной реконструкции Нарын-Кала подвергалась в 1965 году. В Минкульте обещают, что к 2022 году памятник архитектуры и культуры будет полностью восстановлен и обновлен.

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