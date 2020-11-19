В Ставрополе 19 ноября жители нескольких улиц останутся без света

Это связано с реконструкцией электрооборудования в трансформаторной подстанции Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

19 ноября в домах на нескольких улицах Ставрополя не будет электричества. Это связано с реконструкцией электрооборудования в трансформаторной подстанции.

В зону отключения попадут проспект Ботанический и улица Ленина. Также с 08:00 до 16:30 без света останутся жители улиц Краснофлотской и Лесной.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 19 ноября из-за снегопада ограничено движение на двух автодорогах.

На этих участках автодорог дежурят экипажи ДПС, работает снегоуборочная техника.